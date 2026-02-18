Tlon denuncia che, nonostante la crescita delle connessioni digitali, molte persone si sentono più sole che mai. La causa principale è l’uso eccessivo dei dispositivi elettronici, che riduce le interazioni faccia a faccia e aumenta il senso di isolamento. La Corea del Sud ha destinato 326 milioni di euro a un progetto volto a ridurre la solitudine tra i cittadini, mentre nel Regno Unito è stata creata una figura ministeriale specifica per affrontare questa emergenza.

Questo articolo sull'isolamento sociale è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. In Corea del Sud esiste una parola, godoksa, che indica chi muore in casa senza che nessuno se ne accorga per giorni, talvolta per mesi. In Giappone lo stesso fenomeno si chiama kodokushi, ed è dipeso anche dal modo in cui è evoluta la casa giapponese: dal vivere sotto lo stesso tetto di tre generazioni all’abitare in solitudine. I numeri descrivono l’assenza di una rete sociale e la mancanza di persone con cui condividere la vita quotidiana: a Seoul il 40 per cento delle famiglie è composto da una sola persona, e il 62 per cento di queste dichiara di soffrire di solitudine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tlon sull'isolamento sociale: «Siamo sempre più connessi e sempre più soli. Ecco che cosa si può fare per contrastare la pandemia della solitudine»

Leggi anche: Sempre connessi, ma sempre più soli: 2 giovani su 3 sperimentano il fenomeno della solitudine digitale

Minori: sempre più soli, connessi e violenti. Preoccupazione per il boom di reati sessuali (anche online)Un ragazzino di appena 14 anni ha attirato un coetaneo con deficit cognitivo in uno scantinato a Quarto Oggiaro, dove lo ha sequestrato e aggredito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.