La scaletta del concerto 2025 di Elisa al Palazzo dello Sport di Roma | l’ordine delle canzoni

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si tiene al Palazzo dello Sport di Roma il concerto di Elisa, prima delle date di Bari e Eboli programmate per le prossime settimane. La cantante si esibirà con una scaletta composta da diverse canzoni, seguendo un ordine che sarà annunciato durante la serata. I biglietti sono stati venduti in prevendita e l’ingresso è soggetto alle normative vigenti. L’evento è molto atteso dai fan italiani.

Appuntamento questa sera al Palazzo dello Sport di Roma per Elisa, prima delle tappe a Bari e ad Eboli. Scopriamo la scaletta del concerto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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