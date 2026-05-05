La scaletta del concerto 2025 di Elisa al Palazzo dello Sport di Roma | l’ordine delle canzoni

Questa sera si tiene al Palazzo dello Sport di Roma il concerto di Elisa, prima delle date di Bari e Eboli programmate per le prossime settimane. La cantante si esibirà con una scaletta composta da diverse canzoni, seguendo un ordine che sarà annunciato durante la serata. I biglietti sono stati venduti in prevendita e l’ingresso è soggetto alle normative vigenti. L’evento è molto atteso dai fan italiani.

Appuntamento questa sera al Palazzo dello Sport di Roma per Elisa, prima delle tappe a Bari e ad Eboli. Scopriamo la scaletta del concerto.🔗 Leggi su Fanpage.it Ti Vorrei Sollevare (Live San Siro 2025) Notizie correlate La scaletta del concerto di Olly al Palasport di Roma il 25 e 26 marzo 2026: l’ordine delle canzoniMercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2026 Olly si esibisce sul palco del Palsport a Roma. La scaletta del concerto di Annalisa al Palapartenope di Napoli: l’ordine delle canzoniQuesta sera alle 21 al Palapartenope di Napoli la tappa partenopea del tour di Annalisa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streaming; Blanco in concerto al Palazzo dello Sport di Roma il 29 e 30 aprile: scaletta e viabilità - Radio Globo; Blanco, la possibile scaletta dei concerti a Roma; Fabrizio Moro, la possibile scaletta del concerto 2026 di Roma. La scaletta del concerto 2025 di Elisa al Palazzo dello Sport di Roma: l’ordine delle canzoniElisa arriva a Roma: nella serata di oggi, martedì 5 maggio, l'appuntamento è al Palazzo dello Sport, ex Palasport, all'Eur, dove la cantautrice si esibisce per il suo tour nei Palazzetti che l'ha già ... fanpage.it Blanco: la scaletta del concerto di Roma. Tutte le date del tour nei palasportDopo la tappa all’Inalpi Arena di Torino, Blanco arriva a Roma per due date consecutive al Palazzo dello Sport, in programma il 29 e 30 aprile. L’inizio .. ondarock.it All Music Italia. . Fabrizio Moro al Palazzo dello sport di Roma, anteprima del tour “Non ho paura di niente live 2026” - facebook.com facebook BLANCO con Mi Fai Impazzire al Palazzo dello sport a ROMA! Video di @ciaobuonaseraa x.com