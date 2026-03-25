La scaletta del concerto di Olly al Palasport di Roma il 25 e 26 marzo 2026 | l’ordine delle canzoni

Il concerto di Olly al Palasport di Roma si terrà il 25 e 26 marzo 2026, con entrambe le date già esaurite. La scaletta prevede l’esecuzione di diverse canzoni, anche alcune tratte dal suo tour intitolato

Mercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2026 Olly si esibisce sul palco del Palsport a Roma. con il "Tutta Vita Tour" andato sold out. Qui la scaletta dei brani con cui si esibirà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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sono andata al concerto di olly !!! @TheDMKitchenomics

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