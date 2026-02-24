Anche Fiditalia si trasferisce al Park West | il nuovo headquarter che riunisce tutti i dipendenti di Milano

Fiditalia si trasferisce al Park West a causa dell'espansione delle sue attività. La decisione coinvolge tutti i dipendenti di Milano, che ora lavorano in un nuovo grande complesso. La sede, situata in via Bisceglie, ospita circa tre quarti degli uffici dell’azienda, migliorando le condizioni di lavoro e la collaborazione tra i team. La riunificazione degli uffici rappresenta un passo importante per la crescita del gruppo nel capoluogo lombardo.

Il grande campus direzionale Park West di via Bisceglie a Milano accoglie gli uffici di Fiditalia raggiungendo l'occupazione di circa tre quarti degli spazi della grande struttura in zona Lorenteggio. La società di credito al consumo del gruppo Société Générale ha trasferito la propria sede nel complesso milanese occupando cinque piani della torre C (quasi la totalità). Ora tutto il personale di Milano si trova negli uffici di via Bisceglie. “Un cambiamento molto importante per la nostra società - ha commentato l’Amministratore delegato di Fiditalia, Alain Hazan -. Non si tratta di un semplice trasferimento, ma di un investimento in un progetto all’avanguardia, per offrire a tutte le persone di Fiditalia un ambiente professionale, moderno e funzionale e stimolare relazione, cambiamento, novità e creatività”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

