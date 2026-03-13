Piazza della Libertà accoglie i migliori food truck e anche gli artisti di strada | Si apre una stagione di eventi

Piazza della Libertà ospita nuovamente lo Streeat Culture Food Truck Festival, che torna per il terzo anno consecutivo con un format rinnovato e ampliato. L’evento include i migliori food truck italiani e artisti di strada, creando un appuntamento che unisce cucina e intrattenimento. La manifestazione, ideata da Barley Arts nel 2014, si svolge in città come parte di un tour nazionale.

“Iniziative di questo tipo – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – rappresentano occasioni importanti per far vivere il centro storico e valorizzare le attività commerciali presenti" Per il terzo anno consecutivo, con un format rinnovato e ampliato, in un’ottica culturale e artistica, torna in città lo Streeat Culture Food Truck Festival, la carovana dei migliori food truck d’Italia ideata da Barley Arts nel 2014, protagonista di un lungo tour lungo tutta la penisola. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 (a partire dalle ore 18:00), sabato 28 e domenica 29 marzo in piazza della Libertà, pronta a trasformarsi in un grande villaggio dedicato al cibo di strada e alla cultura urbana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Carri allegorici, trucca bimbi e food truck: a San Martino in Strada va in scena il Carnevale Capodanno a Napoli: gli eventi di piazza Vittoria si spostano in Piazza MunicipioPer motivi di sicurezza, gli eventi di mercoledì 31 dicembre prossimo previsti in Piazza Vittoria per festeggiare il Capodanno a Napoli, si spostano... Una raccolta di contenuti su Piazza della Libertà Temi più discussi: Bergamo Film Meeting, da oggi al 15 marzo: 170 titoli dall’Iran di Kiarostami all’Europa dei conflitti di Holland; Aquileia accoglie la prima alba di primavera con lo spettacolo ‘Aequinoctium, l’Alba della Libertà’; Loredana Moretti racconta la Storia di colori e libertà di Puccetto :: Segnalazione a Lecce; Borse in calo, in Europa e a Wall Street. Mahmood incendia la notte in musica in piazza della LibertàBrindisi di San Silvestro in piazza della Libertà a Salerno con Mahmood. La serata avrà inizio alle 20,45 con i conduttori Pippo Pelo, Adriana Petro ed il dj set di Pika Dj. Alle 22 il maxi palco ... napoli.repubblica.it La nuova piazza della Libertà è realtàA Monte Castello di Mercato Saraceno è stata inaugurata ieri mattina la nuova Piazza della Libertà dopo un’importante riqualificazione del costo complessivo di 460mila euro, finanziato per 350mila ... ilrestodelcarlino.it Liratv. . Estate 2026, con SalernoSounds torna la musica in Piazza della Libertà "Frah Quintale è il primo artista annunciato: si esibirà martedì 21 luglio" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #estate #musica #piazzadellaLibertà #fr - facebook.com facebook