La Sala | Rilanciare il Piano strategico Avellino protagonista dello sviluppo

La Sala ha annunciato l’intenzione di rilanciare e rimodulare il Piano strategico di Avellino e dell’Area vasta, definendo questa operazione come il primo passo per avviare un percorso di sviluppo della città. La proposta mira a riorganizzare le priorità e le strategie di intervento per favorire un miglioramento complessivo del territorio. Nessuna data specifica è stata fornita riguardo ai tempi di attuazione o ai dettagli delle modifiche previste.

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“Rilanciare e rimodulare il Piano strategico di Avellino e dell’Area vasta: è questo il primo passo da compiere per avviare un processo di sviluppo della città.” Ad affermarlo è Massimiliano La Sala, candidato alle elezioni amministrative per la lista Stiamo con Nello Pizza.La necessità di una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Piano strategico pronto tra sei mesi: "Sarà una guida dello sviluppo futuro della città”Il Piano Strategico del Comune di Forlì entra nel vivo della sua fase di stesura e approvazione finale. Avellino, Laura Nargi rilancia il piano per il nuovo stadio Partenio-Lombardi: "Investimento strategico per la città"Il nuovo stadio Partenio-Lombardi si conferma uno dei pilastri del programma elettorale di Laura Nargi ad Avellino. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La Sala: Rilanciare il Piano strategico, Avellino protagonista dello sviluppo; Teatro Carlo Felice: risanamento strutturale e rilancio del pubblico al centro della nuova governance; Gal Fermano, le opportunità del fondo Leader per rilanciare l’economia; Radici e futuro: dal cuore dell'impresa la sfida per rilanciare il Paese, partendo dai giovani. San Timoteo, apre la nuova sala parto e Balice insiste: Nessuno tocchi EmodinamicaInaugurata la nuova sala parto all'ospedale San Timoteo di Termoli. Il sindaco Nico Balice: Nessuno tocchi Emodinamica ... primonumero.it Olbia, 07.05.2026 Anche oggi la nostra sala operatoria non si è fermata un istante. Il bilancio di questa giornata è di 13 gatti sterilizzati. Qualcuno potrebbe pensare che siano solo numeri, ma per noi ogni numero è un volto, è un'anima, è una sofferenza evitat facebook L'annuncio durante la cerimonia per l'intitolazione di una sala di palazzo Vecchio al suo predecessore scomparso quattro anni fa. #DavidSassoli x.com