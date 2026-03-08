Il 8 marzo 2026, La Ruota della Fortuna è andata in onda regolarmente, come di consueto, in una giornata che quest’anno ha assunto un significato particolare, la Giornata Internazionale della Donna. Gerry Scotti, conduttore del programma, ha dedicato un gesto simbolico alle donne durante la trasmissione e ha annunciato una novità legata alla prossima edizione.

La Ruota della Fortuna è andato regolarmente in onda l’8 marzo 2026, in una giornata speciale, ovvero la Giornata Internazionale della Donna. Non una domenica qualsiasi, come ha detto Gerry Scotti, il conduttore, che ha voluto fare gli auguri a tutte le donne da casa e che lavorano al programma, consegnando poi dei mazzolini di mimose alle donne in studio, come alla concorrente Martina, e a Samira Lui. La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata dell’8 marzo 2026. Mimose e auguri di rito a La Ruota della Fortuna per le celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna: “Non è una domenica qualsiasi, ma particolare. Non potevamo non celebrare la Giornata della Donna”, così è iniziata la puntata odierna del game show di Canale5, con le parole di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il gesto di Gerry Scotti per le donne. E annuncia una novità

La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira, le novità per vincere: il jackpot con il maialino e la crocieraLa Ruota della fortuna ha introdotto alcune novità nel gioco, a partire dalla puntata del 19 gennaio: dalla possibilità di vincere una crociera alla...

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti circondato dalle donne: “Samira, vestita così ti porterei a cena”Puntata speciale de La Ruota della Fortuna, che stasera 22 dicembre 2025, ha un sottotitolo: seconda chance.

Una selezione di notizie su Ruota della Fortuna.

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Martina alla Ruota delle Meraviglie Video; Gerry Scotti, stop a La Ruota della Fortuna: stasera non va in onda, ecco perché; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti resiste a Sanremo 2026 ma rischia di perdere Samira Lui: Ero preoccupato; La ruota della fortuna: Filippo alla Ruota delle Meraviglie Video.

La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Salvatore da Messina?Il celebre quiz di Canale 5, La ruota della fortuna, continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena sotto la guida esperta di Gerry Scotti. Nelle ultime puntate, l'attenzione del pubblico si è ... tag24.it

La Ruota della Fortuna, la maledizione di Gerry Scotti e il bacio a Alba PariettiUn nuovo sabato sera per gli appassionati dell’access prime time di Canale 5 vuol dire solo una cosa: una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti, accompagnato da bellissima Samira Lui, ... dilei.it

Continua il successo de #LaRuotadellaFortuna. La Ruota della Fortuna continua a macinare successi! Nella giornata di ieri, infatti, la trasmissione condotta da #GerryScotti è riuscita a raggiungere 5596000 telespettatori, pari a un 28,8% di share. La cerimonia - facebook.com facebook