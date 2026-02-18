La Ruota della Fortuna nozze d’oro in studio Gerry Scotti incalza | Devi arrivare a 70

Gerry Scotti ha celebrato i cinquant'anni di matrimonio con la sua famiglia in diretta, durante la registrazione de La Ruota della Fortuna. La puntata speciale è stata dedicata ai festeggiamenti per le nozze d’oro, con il conduttore che ha scherzato sul raggiungimento di 70 anni. La scena si è svolta nello studio di Canale 5, dove il pubblico ha assistito a momenti di grande intimità e allegria. Lo show, ormai consolidato, continua a catturare l’attenzione dei telespettatori con il suo stile familiare.

L'access prime time di Canale5 sa di famiglia. La Ruota della Fortuna continua a regalare emozioni e, dopo una lunga fase di consolidamento che sembra ormai superata, i giri vorticosi del mitico cerchio colorato sono sempre più apprezzati dal pubblico. Merito anche del cast affiatatissimo capitanato da Gerry Scotti, che ha saputo creare una squadra perfetta per questa fascia oraria che sta conoscendo una nuova alba. In studio, questa sera, anche una splendida Anna Valle che ha dato qualche anticipazione sugli episodi finali di Una nuova vita, la fiction di Canale5 in onda ogni mercoledì in prima serata.