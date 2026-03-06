Calcio a cinque padel e tennis | c' è l' interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di Cambiasso

La Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico per il progetto di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019. Il piano riguarda un'area dedicata al calcio a cinque, padel e tennis, e coinvolge l'intervento per rinnovare le strutture esistenti. La decisione è stata presa in relazione alla proposta di riqualificazione presentata per l’area.

La Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019. Il progetto è stato presentato da Camfit Ssd (dell'ex calciatore dell'Inter, Esteban Cambiasso) a luglio scorso e prevede un investimento di quasi 7 milioni di euro con una durata dell'affidamento di 25 anni. La società ha rilevato la precedente saldando i canoni arretrati e presentato un progetto di partenariato al Comune di Milano. Alla Commissione in Comune aveva partecipato lo stesso Cambiasso, che aveva spiegato: “Il calcio a 11 diventa molto più difficile a livello sociale, perché ci vogliono 22 persone che abbiano la giornata libera per affittare il campo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Basket, padel e area giochi: riqualificazione del centro sportivo in zona residenzialeL'amministrazione comunale punta sulla rigenerazione della struttura con un progetto candidato ai fondi regionali 2025.

Come sarà il centro sportivo di Cambiasso nella periferia di MilanoL'ex campione dell'Inter in commissione a Palazzo Marino per illustrare alcuni dettagli.

