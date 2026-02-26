La Sezione Sicilia dell’Istituto Italiano dei Castelli ha annunciato il rinnovo delle cariche direttive e la presentazione delle attività previste per il 2026. Tra gli obiettivi c’è la promozione e la valorizzazione del patrimonio castellano presente in regione attraverso una serie di iniziative dedicate alla cultura e alla divulgazione. La stagione culturale si apre con un calendario di eventi e programmi specifici.

La Sezione Sicilia dell’Istituto Italiano dei Castelli ha rinnovato i suoi vertici e ha presentato l’anno culturale 2026, una serie d’importanti iniziative per la divulgazione, fruizione e valorizzazione del ricco patrimonio castellano presente nell’Isola. La riunione si è svolta al Circolo Unione di Catania. Per il triennio 2026-2028 è stata eletta, all’unanimità, alla presidenza dell’Istituto in Sicilia, l’architetto Fulvia Caffo, consigliere scientifico nazionale e componente del precedente direttivo. Caffo succede alla presidente uscente, la professoressa Maria Vittoria D’Amico Santagati, rieletta nel Consiglio direttivo, che assume la carica di presidente onoraria del sodalizio e mantiene, inoltre, l’incarico di consigliere nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sicilia, Istituto Italiano dei Castelli: Fulvia Caffo eletta presidente per il triennio 2026-28

Fulvia Caffo eletta presidente dell'Istituto Italiano dei Castelli per la SiciliaLa Sezione Sicilia dell’Istituto Italiano dei Castelli ha rinnovato i suoi vertici e ha presentato l’anno culturale 2026, una serie d’importanti...

Napoli approva il triennio 2026-28 con aumenti per servizi sociali e patrimonio culturaleIl Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 con un piano di spesa che, nonostante un generale...

Temi più discussi: Asoc 25-26: comunicazione fondi Ue Sicilia, 10 incontri nelle scuole; Da 900 euro al mese in Sicilia a responsabile di 15 cucine in Germania: la storia di Ketty; Ma sulle opere pubbliche la Sicilia somiglia all’Urss; Migranti. Mininni: Lungo le coste di Calabria e Sicilia un inesorabile rosario di morte.

Sicilia, Istituto Italiano dei Castelli: Fulvia Caffo eletta presidente per il triennio 2026-28Nel corso di una conferenza al Circolo Unione di Catania presentato il nuovo direttivo e il calendario culturale delle iniziative per i prossimi mesi. gazzettadelsud.it

Alberto Samonà è il nuovo direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este di TivoliLa nomina di Samonà si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della governance strategica dei musei e dei parchi archeologici statali. msn.com

La Sezione Sicilia dell’Istituto Italiano dei Castelli ha rinnovato i suoi vertici e ha presentato l’anno culturale 2026, una serie d’importanti iniziative per la divulgazione, fruizione e valorizzazione del ricco patrimonio castellano presente nell’Isola. La riunione si è facebook

A Genova, all’Istituto Italiano di Tecnologia, nasce Corticale: la prima startup italiana di interfacce neurali. Nel 2026 il primo impianto umano di SiNAPS, il chip che punta a far controllare protesi restituendo tatto e temperatura. #PresaDiretta domenica 20:30 s x.com