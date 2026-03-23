La sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia apre una crepa nel centrodestra, ma non colpisce tutti allo stesso modo. Se il ministro Carlo Nordio appare destinato a restare al suo posto, pur indebolito politicamente, il vero punto di caduta sembra essere il sottosegretario Andrea Del Mastro. Nelle ultime ore, tra retroscena e indiscrezioni rilanciate anche da ambienti mediatici, prende forma uno scenario che a Palazzo Chigi viene ormai dato per probabile: il sacrificio politico di Del Mastro per chiudere il fronte delle polemiche. Nordio resta, ma la riforma è sconfitta. Il primo dato è politico: il referendum boccia la cosiddetta riforma Nordio, un progetto fortemente voluto dal governo e difeso in prima persona dal Guardasigilli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum, nel centrodestra parte la resa dei conti: Nordio resta, Del Mastro verso l’uscita

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