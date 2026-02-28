La bufala dei 11.000 politici e membri dell’élite esentati dal vaccino Covid in Nuova Zelanda

Circola uno screenshot che sostiene che circa 11.000 politici e membri dell’élite in Nuova Zelanda abbiano ricevuto un’esenzione dal vaccino anti-Covid. La notizia viene condivisa online senza conferme ufficiali, generando discussioni e polemiche tra gli utenti. Finora, non ci sono prove verificabili che attestino questa affermazione, e le autorità non hanno rilasciato commenti ufficiali in merito.

Circola uno screenshot con il quale si sostiene che "11.000 politici e membri dell'élite" in Nuova Zelanda avrebbero ottenuto un'esenzione dal vaccino anti-Covid. La storia viene rilanciata come prova di un presunto doppio standard., ma i documenti citati per sostenere la narrazione raccontano tutt'altro. Nei post viene condiviso lo screenshot con il titolo "11.000 politici e élite hanno ricevuto un'esenzione per la vaccinazione Covid". I post condividono la traduzione in inglese di un blog in tedesco, il quale si aggancia a un video pubblicato su X nel 2023, dove si sostiene che una richiesta FOIFreedom of Information avrebbe rivelato "11.000 esenzioni" concesse soprattutto a politici ed élite.