I medici di Pistoia si sono recati a Perugia per partecipare alla giornata dedicata alla lotta contro le violenze sugli operatori sanitari. L'evento è stato organizzato con l'obiettivo di sensibilizzare e affrontare le problematiche che coinvolgono chi lavora in ambito sanitario. Durante il convegno si sono discussi temi legati alle recenti sfide e alle misure di tutela per il personale medico e infermieristico.

Anche l’ Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia a Perugia per il convegno " Curare senza paura " promosso da Fondazione Onaosi nell’ambito della Giornata nazionale contro le violenze sugli operatori sanitari e socio-sanitari, occasione per discutere dei rapporti medico-paziente e di cura, anche alla luce dei troppi episodi di violenza ai danni del personale sanitario in genere. In questa sede la presidente Paola David (che è anche componente del comitato centrale FNOMCeO ) è intervenuta a commento della situazione in atto: "Curare senza paura è più di un’indicazione o di un titolo, ma rappresenta il significato più profondo del patto di cura fra medico e paziente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nostri medici alla giornata contro le violenze sugli operatori sanitari

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