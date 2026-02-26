Concorso Oss Regione Campania riparte la selezione

È stato riavviato il concorso per 1.274 posti di operatore socio-sanitario nella regione Campania, dopo un periodo di sospensione. La procedura di selezione riprende con l’obiettivo di coprire le esigenze del sistema sanitario locale. Le domande di partecipazione sono nuovamente aperte e si attende la conclusione delle fasi previste dal bando.

Riprende il concorso per 1.274 operatori socio-sanitari a tempo indeterminato dopo la sospensione dei mesi scorsi. Avvio della seconda fase con l'estrazione della lettera alfabetica. Riparte ufficialmente il concorso della Regione Campania per l'assunzione di 1.274 Operatori socio-sanitari (Oss) a tempo indeterminato. Dopo le prove scritte svolte a novembre, la procedura entra ora nella seconda fase. Venerdì 27 febbraio, come riportato da Fanpage.it, è previsto il sorteggio della lettera alfabetica iniziale del cognome da cui partiranno le prove orali, che dovrebbero tenersi nel mese di aprile. Il sorteggio si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'Asl Napoli 1 Centro e riguarderà entrambe le aree interessate dal concorso: Asl Napoli 1 e Asl Napoli 3.