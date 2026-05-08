La Reggiana ha concluso la stagione con una vittoria per 1-0 contro la Sampdoria, ma questo risultato non è stato sufficiente a evitare la retrocessione. La squadra si trova ora in Serie C, dopo aver disputato tre stagioni in Serie B. L’annuncio ufficiale è arrivato al termine dell’ultima giornata di campionato, quando la retrocessione è stata confermata.

Reggio Emilia, 8 maggio 2026 – In sostanza mancava solo il timbro definitivo, ed è arrivato nell’ultima di campionato: l a Reggiana è retrocessa in Serie C, tornando in terza serie dopo tre stagioni. Serviva più di un miracolo: non solo la vittoria granata, ma anche quelle di Spezia, Catanzaro e almeno una non vittoria di una tra Entella, Empoli e Sudtirol. C’erano circa 5 possibilità su 100, e le speranze sono presto svanite. Breve cenno sulla gara con la Sampdoria, ch e chiude un triennio di B vissuto tra alti e bassi: il gol decisivo è di Novakovich nel finale di gara (tocco di testa su perfetto cross di Portanova). Per il resto una partita dai ritmi bassi, e dagli altri campi le notizie erano tutte negative.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Reggiana è retrocessa in Serie C: inutile il successo per 1-0 sulla Sampdoria

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