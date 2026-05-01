Nella penultima giornata del campionato di serie B, il Bari ha battuto per 2-0 la Virtus Entella. La partita si è giocata tra le due squadre con obiettivi diversi: il Bari si avvicina alla conclusione della stagione con una vittoria, mentre la Virtus Entella si avvicina alla fine del campionato senza punti di classifica. Nel frattempo, il Venezia ha ottenuto la promozione e la Reggiana è retrocessa.

Il Bari ha superato per 2-0 la Virtus Entella nella penultima giornata della stagione regolare del campionato di calcio di serie B. I pugliesi sono ora a quota 37 punti in classifica e, dati gli altri risultati odierni, non hanno alcuna possibilità di salvezza diretta. In sestultima posizione si trovano infatti, con 40 punti, Empoli e Südtirol teoricamente raggiungibili dal Bari che però è in svantaggio con entrambe in classifica avulsa. Al massimo potrebbe incontrarne una ai playout oppure proprio la Virtus Entella che ha 39 punti. Il Venezia, con il pareggio 2-2 a La Spezia, è promosso in serie A. Classifica ultime posizioni: Empoli, Südtirol 40 Virtus Entella 39 Bari 37 Pescara 34, Spezia 34 Reggiana 34 (retrocessa)🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa

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FT. • Sampdoria 1-0 Sudtirol 4:2 - 2:2 - 3:3 - 53%:47% FT. • Bari 2-0 Virtus Entella 1:4 - 2:3 - 1:1 - 2:4 - 43%:57% FT. • Empoli 1-0 Avellino 4:2 - 3:1 - 8:2 - 42%:58% FT. • Spezia 2-2 Venezia 6:6 - 3:2 - 1:0 - 3:4 - - facebook.com facebook

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