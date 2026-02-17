Conservatorio commissariato Cgil | Concorsi poco chiari e trasparenti situazione nota da tempo

Il Conservatorio Verdi di Ravenna è stato commissariato dal ministero dell’Università e della Ricerca, a causa di concorsi poco chiari e trasparenti, problema noto da anni tra i docenti. Proprio nel giorno in cui si dovevano svolgere le lezioni per scegliere il nuovo direttore del triennio 202629, il ministero ha deciso di intervenire con un decreto di commissariamento. La Cgil critica la mancanza di chiarezza nei processi di selezione e denuncia che questa situazione si trascina da molto tempo senza risoluzione.

Il sindacato: "Già da diverso tempo riceviamo segnalazioni dalle lavoratrici e dai lavoratori dell'istituto e dalla stessa Rsu di procedure non sempre chiare" Proprio nella giornata in cui si sarebbero dovute tenere le lezioni per la nomina del futuro direttore per il triennio accademico 202629, il Conservatorio statale Verdi di Ravenna ha ricevuto da parte del ministero dell’Università e della Ricerca un decreto di commissariamento con relativa sospensione della procedura elettorale. Un vero e proprio terremoto, come approfondito in una nostra inchiesta. Una notizia che "non ci lascia affatto stupiti", commenta la Flc Cgil di Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

