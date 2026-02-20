Lecce | cancellato il murale dello street artist fra i più importanti del mondo L' opera di Blu

A Lecce, il murale di Blu, uno degli street artist più noti al mondo, sta sparendo a causa di lavori di ristrutturazione. L’opera si trovava sull'edificio dell’ex centro sociale Binario 68 in via Birago, ed era diventata un punto di riferimento per gli appassionati di arte urbana. Le ruspe stanno rimuovendo le impalcature, mentre il tratto distintivo dell’opera si dissolve lentamente. La cancellazione del murale ha già suscitato reazioni tra i residenti e gli artisti del quartiere.

Addio al murale di Blu: l'opera realizzata dal famoso street artist italiano sta scomparendo in queste ore per effetto della ristrutturazione dell'edificio sul quale era stata realizzata, in via Birago a Lecce, sede dell'ex centro sociale Binario 68. L'immobile, dopo lo sgombero, era stato venduto e la nuova proprietà, ha deciso di rimuovere il murale che nel frattempo si è fortemente deteriorato perdendo i suoi colori brillanti. Nel 2016 una petizione popolare aveva provato a salvarlo provando a mediare con le esigenze dei nuovi proprietari ma non è stato trovato nessun accordo. L'immobile, destinato un tempo a magazzino per la vendita di tabacchi, è destinato ad un uso commerciale, uffici e residenziale al piano superiore.