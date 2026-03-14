Dopo oltre vent’anni di anonimato, è stata svelata l’identità dello street artist noto come Bansky. L'artista ha realizzato murales notturni, provocazioni di natura politica e opere che sono diventate simboli della cultura pop. La sua presenza nel mondo dell’arte di strada ha suscitato grande interesse e attenzione, rendendolo uno dei soggetti più discussi e apprezzati a livello globale.

Per oltre vent’anni il suo anonimato è stato parte integrante del mito. Murales comparsi nella notte, provocazioni politiche e opere diventate icone della cultura pop hanno trasformato Bansky in uno degli artisti più discussi e amati al mondo. Ora però una nuova inchiesta giornalistica sostiene di aver individuato la sua vera identità. Chi si nasconde, quindi, dietro lo street artist di fama mondiale? Bansky, l’indagine che avrebbe svelato l’identità. Un reportage pubblicato dall’agenzia Reuters riapre uno dei misteri più affascinanti dell’arte contemporanea: chi si nasconde dietro il nome Bansky? Secondo l’indagine, lo street artist sarebbe Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973, che poi avrebbe anche modificato legalmente il proprio nome diventando David Jones. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bansky, svelata l’identità dello street artist

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Banksy’s Most Dangerous Artwork Yet Just Backfired

Tutti gli aggiornamenti su Bansky svelata l'identità dello street...

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