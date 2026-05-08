La Promessa anticipazioni 9 maggio | Petra torna alla tenuta per vendicarsi

Nell’episodio della sera del 9 maggio, Petra ritorna alla tenuta e annuncia di voler affrontare la servitù, cercando vendetta. Nel frattempo, Curro e Lope mettono in atto un piano rischioso per sottrarre le prove che collegano l’assassino di Jana alla famiglia De Carril. La puntata si concentra sugli scontri tra i personaggi e sulle mosse che potrebbero cambiare le sorti delle indagini.

Petra torna a Palazzo e dichiara guerra alla servitù: vuole vendetta. Intanto Curro e Lope tentano il tutto per tutto per rubare le prove contro l'assassino di Jana a casa De Carril. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro e Lope tentano il colpo del secolo per rubare il quaderno dorato. Intanto, Petra rientra a Palazzo e dichiara guerra totale alla servitù.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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