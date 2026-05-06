La promessa anticipazioni al 16 maggio | scontro tra Petra e Maria

La promessa, anticipazioni dal 10 al 16 maggio. Petra sfoga la sua rabbia sulle cameriere ma Maria l’affronta apertamente. Manuel informa Alonso e Leocadia che non prenderà parte alla festa, convinto che si tratti di un pretesto per fargli incontrare giovani donne in cerca di marito. Nel frattempo, Lope vuole recarsi alla residenza del conte de Carril, ma Pia tenta di dissuaderlo. Petra, desiderosa di vendicarsi per un torto subito, sfoga la sua rabbia sulle cameriere caricandole di lavoro; Maria però si ribella e si scontra apertamente con lei, continuano le anticipazioni de La promessa. Lorenzo rimprovera Angela, ma Curro interviene in sua difesa, venendo poi deriso da Lorenzo che insinua un suo interesse per la ragazza.🔗 Leggi su 2anews.it

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