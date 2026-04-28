Nicole Minetti le ombre sull' adozione e i dubbi sui genitori vivi del bambino | cosa non torna sul caso della grazia

Dopo le recenti polemiche sulla concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica, Nicole Minetti ha dichiarato che le notizie riportate dai media sono infondate. La questione riguarda anche l'adozione di un bambino e i dubbi sui genitori attuali, su cui si stanno concentrando alcuni dettagli ancora poco chiari. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e ha portato a specifici approfondimenti giudiziari e mediatici.

Dopo il terremoto sul Quirinale, Nicole Minetti ha respinto le ricostruzioni diffuse dalla stampa sulla grazia concessa dal presidente della Repubblica, bollandole come «prive di fondamento e gravemente lesive della mia reputazione». Ma gli elementi poco chiari restano e contraddicono la versione depositata dagli avvocati dell’ex igienista dentale per la richiesta dell’atto di clemenza individuale al Capo dello Stato. Il primo dubbio riguarda l’adozione del minore che è l’asse portante sul quale si è basata la decisione del Colle nel concedere il provvedimentodi grazia dopo il parere positivo della Procura di Milano. Nell’istanza il piccolo...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, le ombre sull'adozione e i dubbi sui genitori (vivi) del bambino: cosa non torna sul caso della grazia Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, quali sono i 4 sospetti sul racconto dell'adozione del bambino in UruguayCi sono alcuni elementi poco chiari nella vicenda dell’adozione del bambino in Uruguay da parte di Nicole Minetti, alla base della grazia concessa... Il caso di Nicole Minetti, il caso Ruby, le accuse, il compagno Giuseppe Cruciani e la grazia: cosa non tornaNicole Minetti, ex ballerina di Colorado ed ex consigliera lombarda del Pdl, che nel maggio 2010 andò a prendere Karima El Mahroug detta Ruby in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Grazia a Nicole Minetti, Mattarella scrive a Nordio: Supposta falsità degli elementi, il ministero faccia verifiche urgenti. Ombre sull'adozione del bambino; Nicole Minetti: l'ascesa e la caduta dell'icona del ventennio berlusconiano; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti. Nicole Minetti, le ombre sull'adozione e i dubbi sui genitori (vivi) del bambino: cosa non torna sul caso della graziaDopo il terremoto sul Quirinale, Nicole Minetti ha respinto le ricostruzioni diffuse dalla stampa sulla grazia concessa dal presidente della Repubblica, bollandole come «prive di ... ilmessaggero.it Caso Nicole Minetti, dubbi sulla grazia e ombre sull’adozione. Il Quirinale chiede verifiche urgenti sulla veridicità dei fattiIl caso Nicole Minetti riemerge dopo nuove rivelazioni sulla grazia concessa. Il Quirinale chiede verifiche al Ministero della Giustizia. mam-e.it Si indagherà a Milano, ma anche in Uruguay, per capire se davvero Nicole Minetti era meritevole della grazia presidenziale e per verificare la fondatezza di quanto emerso dalle inchieste del Fatto Quotidiano in merito a supposte omissioni o falsità contenute - facebook.com facebook Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com