Il 8 maggio 2026, la presidente del Parlamento europeo ha visitato lo stabilimento di un’azienda di veicoli a Pontedera, dove ha provato una Vespa. Durante la visita, ha commentato l’importanza di tutelare le imprese italiane di diverse dimensioni in un contesto di sfide globali. La visita si è concentrata sulla produzione di uno dei simboli italiani riconosciuti a livello internazionale.

Pontedera, 8 maggio 2026 – “In questo mondo pieno di sfide, dobbiamo proteggere le nostre compagnie italiane, le più grandi e le meno grandi”. Questa mattina la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha visitato lo stabilimento Piaggio di Pontedera. Dopo la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della scorsa settimana, anche la numero uno di Strasburgo ha visitato le linee di produzione della Vespa, accolta ed accompagnata dal presidente esecutivo del Gruppo Piaggio, Matteo Colaninno, e dall’amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Michele Colaninno. https:www.lanazione.itpontederacronacala-visita-alla-piaggio-della-presidente-del-parlamento-europeo-roberta-metsola-hwgm05rd Metsola: “Piaggio, simbolo italiano di eccellenza”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola visita la Piaggio e sale in Vespa: “Simbolo italiano di eccellenza”

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