La presidente del parlamento europeo Roberta Metsola visita a Firenze la Fondazione Bocelli FOTO

La presidente del Parlamento europeo è arrivata a Firenze per partecipare ai festeggiamenti dei 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo. Durante la visita, ha incontrato i rappresentanti della Fondazione Andrea Bocelli nel Complesso di San Firenze, dove ha visitato gli spazi dedicati ai progetti dell’organizzazione. La visita si è svolta in mattinata e ha coinvolto anche una breve presentazione delle attività dell’istituto e della fondazione.

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