La presidente del parlamento europeo Roberta Metsola visita a Firenze la Fondazione Bocelli FOTO
La presidente del Parlamento europeo è arrivata a Firenze per partecipare ai festeggiamenti dei 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo. Durante la visita, ha incontrato i rappresentanti della Fondazione Andrea Bocelli nel Complesso di San Firenze, dove ha visitato gli spazi dedicati ai progetti dell’organizzazione. La visita si è svolta in mattinata e ha coinvolto anche una breve presentazione delle attività dell’istituto e della fondazione.
La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a Firenze per i 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo, ha visitato oggi gli spazi della Andrea Bocelli Foundation nel Complesso di San Firenze, cuore del programma Abf Globalab.“La visita - spiega la Fondazione Bocelli - si inserisce.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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La presidente del parlamento europeo Roberta Metsola visita a Firenze la Fondazione Bocelli / FOTO x.com