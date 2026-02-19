Ferrara punta su un piano europeo da 1,5 milioni di euro | città patrimonio UNESCO più resiliente al clima

Ferrara ha deciso di investire 1,5 milioni di euro provenienti dall’Unione Europea per affrontare i problemi causati dal cambiamento climatico. La città, patrimonio UNESCO, si impegna a migliorare le sue infrastrutture e ridurre i rischi legati a eventi meteorologici estremi. Sono previsti interventi concreti come sistemi di drenaggio più efficienti e iniziative di sensibilizzazione tra i residenti. La mossa mira a rendere Ferrara più resistente alle alluvioni e alle alte temperature, garantendo così la tutela del suo patrimonio storico.

Ferrara si prepara al futuro: un piano europeo per adattarsi ai cambiamenti climatici e proteggere il suo patrimonio UNESCO. Ferrara avvia un ambizioso piano di adattamento ai cambiamenti climatici, finanziato con un milione e mezzo di euro da fondi europei. L'iniziativa, coordinata dal Comune e sostenuta dal programma Interreg Italia-Croazia, mira a proteggere il patrimonio culturale e ambientale della città, riconosciuto dall'UNESCO, e a renderla più resiliente agli impatti del riscaldamento globale. Un patrimonio a rischio: perché Ferrara ha bisogno di un piano di adattamento. La città estense, gioiello rinascimentale e patrimonio mondiale dell'UNESCO, è particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici.