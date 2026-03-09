Da Ferrara città patrimonio dell' Unesco al Delta del Po | creato il nuovo sito internet

È stato attivato il nuovo sito internet dedicato a Ferrara, città riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco, e al Delta del Po. Il portale, accessibile da oggi, contiene informazioni e contenuti relativi alla storia, alle attrazioni e alle caratteristiche di entrambe le località. La piattaforma è nata per offrire un punto di riferimento digitale aggiornato e facilmente consultabile per visitatori e residenti.

Ferrara patrimonio mondiale dell’Unesco ha una nuova voce sul web. È online ferraradeltapo-patrimoniomondiale.it, il nuovo sito istituzionale dedicato al sito Ferrara, città del Rinascimento, e il suo Delta del Po. Il sito è organizzato per aree tematiche e risponde sia alle esigenze di comunicazione istituzionale connesse agli impegni assunti nei confronti dell’Unesco, sia alla corretta presentazione dei beni tutelati, in coerenza con la Dichiarazione di Valore del sito. Sono illustrati i beni riconosciuti nel 1995, il centro storico di Ferrara, e quelli oggetto di estensione nel 1999, ovvero il Paesaggio Culturale Ferrarese e il Delta del Po. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Presentazione del nuovo sito web Ferrara Città del Rinascimento e il suo Delta del Po patrimonio mondialeLunedì 9 marzo 2026 alle 11:00 nel Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione del sito web Ferrara Città del Rinascimento e il suo Delta del Po, esito di d ... cronacacomune.it

Da Ferrara a Comacchio senza fretta: i 6 itinerari più belli per scoprire il territorio della città estense e del Delta del PoQuest'anno Ferrara e la sua provincia celebrano due importanti anniversari: 30 anni come Patrimonio Unesco e 10 anni del Delta del Po come Riserva MaB Unesco. Per onorare queste ricorrenze nasce ... ilmessaggero.it

8/3/26. Boccasette, Delta del Po. Il cielo azzurro, un mare calmo, le sue lagune, i corsi d'acqua, la passeggiata. Suggestivo e invitante: pronto a ricevere gli ospiti per una stagione turistica e di visitazione che si prevede bella. Az-Lz x.com

7/3/26. IL DELTA POLESANO ANCORA SET CINEMATOGRAFICO. DAVIDE MANULI TORNA SUL SET: INIZIATE LE RIPRESE DEL FILM ASTREA Sono iniziate in questi giorni le riprese del film ASTREA, del regista Davide Manuli, figura di culto del cinema d' - facebook.com facebook