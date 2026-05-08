La polizia è riuscita a trovare a Londra un latitante di Villa Adriana che viveva sotto falso nome

Gli agenti di polizia hanno rintracciato a Londra un uomo ricercato che si nascondeva con un nome falso. La fuga è durata otto mesi, durante i quali l’uomo ha cercato di ricostruirsi una vita all’estero usando un’identità falsa. La cattura si è verificata dopo indagini che hanno portato alla localizzazione e all’arresto dell’uomo, che ora è stato rimpatriato.

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