La polizia è riuscita a trovare a Londra un latitante di Villa Adriana che viveva sotto falso nome
Gli agenti di polizia hanno rintracciato a Londra un uomo ricercato che si nascondeva con un nome falso. La fuga è durata otto mesi, durante i quali l’uomo ha cercato di ricostruirsi una vita all’estero usando un’identità falsa. La cattura si è verificata dopo indagini che hanno portato alla localizzazione e all’arresto dell’uomo, che ora è stato rimpatriato.
La sua latitanza è durata otto mesi, trascorsi oltremanica nel tentativo di rifarsi una vita con un’identità fittizia. Luca Beniamin, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato a Londra il 22 aprile scorso. Il giovane, considerato uno dei vertici della piazza di spaccio di Villa Adriana, viveva.🔗 Leggi su Romatoday.it
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