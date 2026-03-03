Sotto falso nome 2025 come finisce | spiegazione finale

Sotto falso nome è un film del 2025 che va in onda su TV8 il 3 marzo 2026. La trama è ambientata nel North Carolina e vede protagonista Sarah, la quale ha un passato oscuro e scopre un omicidio. Così viene coinvolta in una serie di situazioni pericolose, tra segreti e bugie. Il film inizia a Wilmington nel North Carolina, dove Sarah torna a casa e sente dei passi. Ed ecco che trova un mazzo di chiavi con un portachiavi dedicato al calcio e un cadavere! C’è ancora qualcuno dentro casa, che inizia a inseguirla. La donna sale in macchina e scappa. Arriva in una stazione di autobus e ignora Darren, un uomo che la sta chiamando. In un motel ad Atlanta, Sarah taglia la sua carta d’identità e le sue carte di credito. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

