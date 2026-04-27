Incontro di solidarietà ' Goditi il momento' presso la Casa accoglienza Ibiscus

Sabato 9 maggio 2026, a partire dalle ore 17.00, appuntamento presso la Casa di accoglienza Ibiscus (Lega per la ricerca ed il trattamento della leucemia e dei tumori infantili) per un incontro che ha come obiettivo quello di 'piantare' dei prossimi semi per la solidarietà, di presentare la nuova.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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