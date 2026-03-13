Radici in Movimento | alla Cisl un incontro su accoglienza e integrazione

Mercoledì 18 marzo 2026, alla Sala Riunioni Cisl di via Farnesiana si tiene un evento promosso dal Coordinamento Donne Cisl, Anolf, Anteas e “Protezione della Giovane” (Acisjf). L’incontro coinvolge diverse organizzazioni per discutere sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione, offrendo uno spazio di confronto su questi argomenti. Partecipano rappresentanti delle associazioni e membri delle organizzazioni coinvolte nell’evento.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Mercoledì 18 marzo 2026, alla Sala Riunioni Cisl di via Farnesiana, evento corale promosso dal Coordinamento Donne Cisl, Anolf, Anteas e “Protezione della Giovane” (Acisjf) per riflettere sul futuro dell'integrazione. In un territorio come quello di Piacenza, crocevia e snodo della logistica, il tema dell’accoglienza e della dignità della persona non è solo un principio etico, ma una necessità sociale. È in questo contesto che nasce "Radici in Movimento", l’iniziativa promossa dal Coordinamento Donne e Politiche di Genere della Cisl Parma Piacenza, in stretta sinergia con Anolf, Anteas e l’associazione Protezione della Giovane. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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