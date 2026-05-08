Una petizione online è stata avviata pochi giorni fa sulla piattaforma Change.org, con l’obiettivo di salvare l’ultima area verde presente nel comune di Bovisio Masciago. La richiesta si rivolge alle autorità locali e mira a tutelare uno spazio naturale che si trova tra le aree dei parchi delle Groane e Valle Lambro. La petizione invita i cittadini a firmare per sostenere questa causa.

"Salviamo l’ultima area verde di Bovisio Masciago ". È partita da qualche giorno la petizione online sulla piattaforma change.org, promossa dal Comitato per l’Ambiente di Bovisio per bloccare il consumo di suolo. Cosa sta accadendo? Il comitato spiega che "nel Comune di Bovisio Masciago è in corso il procedimento per autorizzare un impianto fotovoltaico a terra di grandi dimensioni (potenza 8 MW su circa 100mila metri quadrati)". L’area interessata ricade all’interno del Parco locale di interesse sovracomunale GruBrìa, tra i comuni di Desio e Bovisio Masciago, e rappresenta l’ultima area naturale e agricola ancora integra nel territorio comunale, uno dei pochissimi corridoi verdi ancora esistenti tra il Parco delle Groane e quello della Valle del Lambro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La petizione a Bovisio Masciago: "Salviamo l’ultima area verde fra Groane e Parco Valle Lambro"

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