Il Parco Valle Lambro offre nuovi percorsi che uniscono storia e natura, con sentieri immersi nel verde e lungo i corsi d’acqua della zona. Si possono ammirare ciliegi centenari, foglie autunnali, torrenti e tracce di archeologia industriale lungo le tracce del paesaggio. Le escursioni permettono di scoprire elementi naturalistici e storici che caratterizzano questa area della Brianza.

Esperienze immersive lungo i sentieri nel verde e le trame d’acqua della Brianza, tra ciliegi centenari, foliage, bevere e torrenti, esempi di archeologia industriale. Oppure osservazioni astronomiche accanto ad attività di orienteering mappe alla mano, alla scoperta del territorio e dell’ambiente tutelato. Sono le proposte messe in campo dal Parco regionale della Valle del Lambro, che con l’inizio della primavera farà partire 3 nuovi percorsi tematici da qui a dicembre. Tra le iniziative messe in calendario ci saranno le attività di “ Orienteering nel Bosco “, con adulti, bambini, ragazzi e famiglie che potranno provare a orientarsi con mappa e bussola in diverse località del parco, nelle quattro diverse stagioni dell’anno: il primo appuntamento lunedì 6 aprile, per provare a trascorrere una Pasquetta insolita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Parco Valle Lambro da scoprire. Nuovi percorsi fra storia e natura

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