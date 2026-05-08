La nuova newsletter di Linkiesta per capire la notizia di cui parlano tutti

Da linkiesta.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata lanciata una nuova newsletter da parte di Linkiesta, pensata per aiutare i lettori a comprendere meglio le notizie più discusse del momento. Tra i giornalisti si dà per scontato come le notizie arrivino ai lettori, con un pubblico ideale che ha già seguito tutti gli articoli e conosce a fondo le caratteristiche della testata. La newsletter mira a fornire chiarimenti su temi di attualità, facilitando la comprensione dei fatti più discussi.

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Una cosa che tra giornalisti diamo per scontato è come arrivano le notizie alle persone. Tutti abbiamo un lettore ideale in testa, che ha letto tutti i nostri articoli e conosce a menadito le sfumature della testata per cui scriviamo. Pensiamo di aiutare i lettori facendo un passo in più della concorrenza: dando una notizia prima di tutti o spiegando meglio il contesto, cercando il punto di vista più originale. A Linkiesta facciamo entrambe le cose, ma soprattutto la seconda. Poi però quando parliamo con professionisti che non hanno l’ossessione del giornalismo, l’illusione crolla: non tutti sono informati come vorremmo. Ed è giusto così. Le persone non leggono tutto il giorno i giornali: lavorano e studiano, cercando di sopravvivere al presente.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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