La busta di plastica da 1500 euro di Balenciaga di cui tutti parlano non esiste stavolta

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di una busta di plastica da 1500 euro attribuita a Balenciaga, che ha attirato molta attenzione sui social. Tuttavia, questa borsa non esiste ufficialmente e non è stata prodotta dall'azienda. La confusione nasce da un modello simile presente in collezioni passate, ma l'accessorio in questione non è mai stato realizzato o distribuito da Balenciaga.