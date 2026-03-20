La busta di plastica da 1500 euro di Balenciaga di cui tutti parlano non esiste stavolta
Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di una busta di plastica da 1500 euro attribuita a Balenciaga, che ha attirato molta attenzione sui social. Tuttavia, questa borsa non esiste ufficialmente e non è stata prodotta dall'azienda. La confusione nasce da un modello simile presente in collezioni passate, ma l'accessorio in questione non è mai stato realizzato o distribuito da Balenciaga.
Tutti parlano di questa borsa virale sui social ma è un malinteso. Balenciaga non ha realizzato l'accessorio, c'era qualcosa di simile in precedenti collezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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