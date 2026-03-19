la nuova newsletter di linkiesta europea

Ogni due settimane, il mercoledì, la newsletter di Linkiesta Europea, scritta da Edoardo Arcidiacono, propone una prospettiva diversa sulla politica e le istituzioni dell’Unione. Il testo si concentra sull’autonomia dell’Europa, offrendo spunti e approfondimenti su temi di attualità e sulle dinamiche che coinvolgono gli organi comunitari. La newsletter mira a fornire un'informazione puntuale e diretta su questioni europee.

Questa è la newsletter di Linkiesta europea, scritta da Edoardo Arcidiacono. Ogni due settimane, il mercoledì, proviamo a ritagliare una prospettiva diversa sulla politica e le istituzioni europee, con un focus sull’autonomia dell’Unione. Se vi va, ci si iscrive gratis cliccando qui Il mantra della ricerca della competitività, teorizzato da Mario Draghi e Enrico Letta, sembra aver stregato la Commissione europea. Alla faccia di chi diceva che noi italiani non contiamo niente. L’agenda degli ultimi due anni a Palazzo Berlaymont pare aver preso atto della realtà: al mondo non esiste solo l’Unione europea, in pochi rispettano le regole che vorrebbe condividere con tutti, ed è per questo che le crisi la colpiscono così duramente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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