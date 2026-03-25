Negli ultimi anni, l’allenamento in ambienti riscaldati a quasi 40 gradi è diventato una modalità sempre più diffusa nelle palestre cittadine. Questa pratica, che fino a poco tempo fa veniva considerata estrema, ora si presenta come una delle tendenze emergenti nel settore del fitness urbano. Le strutture dedicate offrono sessioni di allenamento in ambienti con temperature elevate, attirando un numero crescente di appassionati.

Allenarsi in una stanza riscaldata a quasi 40 gradi fino a pochi anni fa sembrava un’idea estrema, oggi è una delle nuove frontiere del fitness urbano. Dallo yoga al pilates fino ai circuiti funzionali, sempre più centri in Europa e negli Stati Uniti stanno sperimentando allenamenti ad alta temperatura, progettati per intensificare il lavoro muscolare e amplificare i benefici fisiologici. Il principio è semplice. Il calore favorisce la vasodilatazione, migliora la circolazione e rende i muscoli più elastici. Il risultato è un allenamento che permette di lavorare in modo più profondo sulla mobilità, riducendo al tempo stesso il rischio di infortuni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Allenarsi a 40 gradi: il fitness che fa sudare (e conquista le città)

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