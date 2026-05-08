Una nuova analisi sulla scena del crimine suggerisce che il delitto potrebbe essere avvenuto tra le 9.12 e le 12.30. La stima si basa su dati scientifici e elementi raccolti sul luogo, che hanno permesso di restringere progressivamente l’intervallo temporale iniziale. La consulenza ha evidenziato come le evidenze disponibili contribuiscano a definire con maggiore precisione il momento dell’evento.

Una finestra temporale ampia, ma progressivamente ristretta sulla base di dati scientifici e circostanziali. È quanto emerge dalla consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla procura di Pavia nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Secondo le conclusioni riportate in un’annotazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, la morte della giovane potrebbe essere collocata in un intervallo compreso tra le 7 e le 12.30. Tuttavia, l’analisi dei dati ritenuti più solidi porta a restringere significativamente la finestra, individuando come arco temporale più probabile quello tra le 9.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La nuova consulenza della Cattaneo: possibile finestra del delitto tra le 9.12 e le 12.30

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