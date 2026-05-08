La consulenza | Chiara Poggi morta fra le 9.12 e le 12.30 In quell’intervallo Sempio avrebbe potuto colpire due volte

Il pm ha riferito che Chiara Poggi è deceduta tra le 9.12 e le 12.30 di quella mattina del 13 agosto. Secondo le testimonianze, l’indagato avrebbe avuto la possibilità di colpirla due volte durante quell’intervallo di tempo. La data e l’orario esatto della morte sono stati determinati attraverso le analisi e le consulenze tecniche svolte dagli esperti. La vicenda riguarda ancora le indagini in corso e le prove raccolte.

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Garlasco, 8 maggio 2026 – A che ora è morta Chiara Poggi in quella maledetta mattina del 13 agosto 2007? È, questa, una delle domande fondamentali di ognuna delle inchieste che hanno riguardato il delitto di Garlasco, quella conclusasi con la condanna in via definitiva dell’allora fidanzato Alberto Stasi (che ora, alla luce degli ultimi eventi, potrebbe essere messa in discussione, almeno da parte degli avvocati dell’ex bocconiano), così come quella, attuale, su Andrea Sempio, accusato – indagini appena chiuse – di omicidio volontario, motivato da un rifiuto a un approccio. Il documento. In questa nuova inchiesta la procura di Pavia ha arruolato la nota anatomopatologa Cristina Cattaneo chiamata, appunto, a fornire un presunto orario della morte della giovane.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La consulenza: Chiara Poggi “morta fra le 9.12 e le 12.30”. In quell’intervallo Sempio avrebbe potuto colpire due volte Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, «Chiara Poggi rifiutò Sempio, ecco perché l'ha uccisa». Il movente secondo la Procura di Pavia: colpita almeno 12 volte Garlasco, non si saprà mai l’orario preciso della morte di Chiara Poggi: “È successo tra le 7:30 e le 12:30”Secondo il genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra, non si saprà mai con certezza l'ora esatta in cui è morta Chiara Poggi, almeno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Delitto di Garlasco, Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: cosa significa; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio. La consulenza: Chiara Poggi morta fra le 9.12 e le 12.30. In quell’intervallo Sempio avrebbe potuto colpire due volteL’arco di tempo – che non esclude la finestra in cui Alberto Stasi non aveva un alibi – è indicato nell’elaborato presentato dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo alla procura di Pavia che indaga sul ... ilgiorno.it Garlasco, la procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio con odio e crudeltà'Dopo un anno abbondante di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi che ... ansa.it Cambia la prospettiva per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio. I suoi legali possono chiedere la revisione, ma non solo. La legge italiana prevede che l’ingiusta detenzione sia indennizzata con 236 euro al giorno, ma solo fino a sei x.com “Non si può "riscrivere la storia dal nulla", non c'è "spazio" per modificarla” La famiglia di Chiara Poggi continua a credere che il responsabile del delitto di Garlasco sia Alberto Stasi. Per loro Sempio è "una persona che veramente sembra non aver alcuna attin - facebook.com facebook