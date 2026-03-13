Garlasco non si saprà mai l’orario preciso della morte di Chiara Poggi | È successo tra le 7 | 30 e le 12 | 30

A Garlasco si conosce solo l’intervallo di tempo in cui è avvenuta la morte di Chiara Poggi, tra le 7:30 e le 12:30. Secondo il genetista della famiglia, non sarà possibile determinare con precisione l’ora esatta, almeno dal punto di vista scientifico. La questione rimane aperta, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

