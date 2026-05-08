La cantante colombiana ha condiviso sui social un’anteprima della canzone Dai Dai, scelta come colonna sonora dei Mondiali 2026. La pubblicazione ha attirato rapidamente l’attenzione online, diventando virale in poche ore. Nel frattempo, sui social si sono moltiplicati commenti che evidenziano l’assenza dell’Italia tra i paesi coinvolti, scatenando reazioni di sorpresa e delusione tra gli appassionati.

Quando Shakira pubblica qualcosa che riguarda il calcio, il mondo si ferma. O almeno ci prova. L’artista colombiana ha condiviso sui social l’anteprima di Dai Dai, la canzone ufficiale dei Mondiali 2026, e come prevedibile il video è diventato virale in poche ore. Ma in Italia, tra l’entusiasmo generale, si è insinuato un sentimento diverso: un misto di ironia amara, nostalgia e quella particolare forma di autoironia nazionale che nasce solo quando ti senti preso in giro dal destino. dai dai però niente Italia ai Mondiali, insolito ahaha — (@h0lamun2) May 7, 2026 Il brano, realizzato insieme al cantante nigeriano Burna Boy, uscirà ufficialmente il 14 maggio e rappresenta il ritorno di Shakira come voce dei Mondiali, sedici anni dopo il trionfo planetario di Waka Waka.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La nuova canzone di Shakira per i Mondiali e l’assenza dell’Italia: perché il web urla alla “beffa”

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