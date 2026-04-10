La nuova canzone per il Portogallo ai mondiali sta spopolando è virale anche in Italia

Una nuova canzone dedicata al Portogallo sta diventando molto popolare sui social, raggiungendo anche il pubblico italiano. I mondiali del 2026 sono prossimi e, per la terza volta di fila, l’Italia non parteciperà alla competizione, sconfitta nella finale dei playoff ai rigori contro la Bosnia. La nazionale italiana non si è qualificata per il torneo, che si terrà tra tre anni.

Si avvicinano i mondiali del 2026 e, purtroppo, per la terza volta consecutiva non ci sarà l’Italia, battuta nella finale dei playoff dalla Bosnia ai calci di rigore. Si inizia a sentire, però, l’atmosfera del grande evento con le nazionali più accreditate che sognano di alzare al cielo la coppa del mondo per entrare per sempre nella storia di questo sport. Tra le nazionali favorite c’è sicuramente il Portogallo che, guidato da Cristiano Ronaldo, alla sua ultima presenza in un mondiale con la propria selezione, vorrebbe vincere il suo primo mondiale. Una squadra ricca di talento e piena di campioni di livello internazionale che potrebbero portare i lusitani ad arrivare fino in fondo andandosi a giocare la vittoria finale con le altre favorite come Francia, Brasile, Argentina, Inghilterra e Spagna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La nuova canzone per il Portogallo ai mondiali sta spopolando, è virale anche in Italia Leggi anche: L’Italia batte anche la Nuova Zelanda e avvicina la qualificazione ai Mondiali WWE sta spopolando su Netflix ItaliaIl debutto della WWE su Netflix Italia sta andando oltre le più rosee aspettative. Argomenti più discussi: Cosa devi sapere sulla nuova legge sulla cittadinanza in Portogallo; Stretta sui trattamenti ormonali per i minori, Portogallo; Sabrina Carpenter, online il videoclip di House Tour; Rock in Rio Lisbona: guida completa con le novità e tutto quello che devi sapere sui viaggi di andata e ritorno per la Cidade do Rock a soli 2€. Grazie alla Rappresentanza della Commissione europea in Portogallo per il sostegno durante questa missione a #Lisbona e nelle #Azzorre. Grazie a @sms_eur, capo rappresentanza e a tutto lo staff per il lavoro svolto in questa occasione e per l’impe x.com Se state pensando al Portogallo come meta delle vostrte vacanze estive, potete dare un'occhiata all'itinerario che avevamo fatto noi. Nel primo commento il link per prendere visione dei dettagli del viaggio #Portogallo #visitportugal #itinerariodiviaggio #ideep - facebook.com facebook