la nostra medaglia al presidente mattarella

Ieri, tra i saloni del Quirinale, si è svolta una cerimonia a Forlimpopoli per assegnare il titolo di Alfiere della Repubblica a una classe della scuola elementare Don Milani. La premiazione ha riconosciuto l'impegno degli studenti in iniziative di inclusione, solidarietà e amicizia, con il cuore della comunità locale che ha partecipato con entusiasmo. La cerimonia ha visto la consegna ufficiale del riconoscimento alle giovani studentesse e studenti.

Il cuore di Forlimpopoli ha battuto forte, ieri, tra i saloni solenni del Quirinale. La classe 5ªA della scuola elementare Don Milani è stata ufficialmente insignita del titolo di Alfiere della Repubblica, un riconoscimento che premia anni di inclusione autentica, solidarietà e amicizia. A guidare la delegazione, in un clima di gioia pura, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Rosetti, Maria Luigia Pergola, e la maestra di sostegno Barbara Grandini, anima di un progetto che ha trasformato l’aula in una famiglia. "La cerimonia è andata benissimo, è stata molto molto bella, è stato tutto molto emozionante – racconta la dirigente ancora colpita dalla solennità del momento –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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