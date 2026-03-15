Al carabiniere Masini la medaglia di Mattarella | Tutta Verucchio lo ringrazia

Il comandante della stazione dei carabinieri, Luciano Masini, ha ricevuto la medaglia di Mattarella. La comunità di Verucchio manifesta gratitudine e vicinanza nei suoi confronti, riconoscendo il suo impegno nel servizio alla collettività. L’evento si è svolto a Rimini il 14 marzo 2026, con molte persone presenti per ringraziare Masini per il suo ruolo di tutela e sicurezza.

Rimini, 14 marzo 2026 – Un’intera comunità che esprime “gratitudine e vicinanza” per il suo eroe, il comandante della stazione dei carabinieri Luciano Masini, e per “la preziosa opera svolta al servizio della comunità”. Quelle della sindaca Lara Gobbi sono parole che riflettono il sentimento di tutti gli abitanti di Verucchio. Felicemente sorpresi alla notizia arrivata in queste ore: il luogotenente Masini – che la notte del 31 dicembre del 2024 fermò l’accoltellatore egiziano Muhammad Sitta – è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il conferimento della medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri. Sparò e uccise l’accoltellatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al carabiniere Masini la medaglia di Mattarella: “Tutta Verucchio lo ringrazia” Articoli correlati Da Mattarella medaglia d'argento al valore al luogotenente Masini: "Lucida determinazione e esemplare professionalità"Come è noto, il carabiniere, il 31 dicembre 2024, uccise a Villa Verucchio l'egiziano Muhammad Sitta che lo stava minacciando dopo aver accoltellato... Capodanno di sangue a Verucchio: congelata la colletta per MasiniIl concerto di Filippo Malatesta in piazza a Villa Verucchio, a partire dalle 18. Luciano Masini rompe il silenzio: “Mi ha attaccato due volte, dovevo sparare” Contenuti utili per approfondire Tutta Verucchio Discussioni sull' argomento Medaglia d’argento al valore dell’Arma al carabiniere Luciano Masini; Villa Verucchio, sparò all’accoltellatore: Mattarella premia il Carabiniere Masini. Villa Verucchio, medaglia d’argento al Luogotenente Masini, la sindaca: Grazie per la preziosa operaA nome dell’Amministrazione comunale di Verucchio e dell’intera cittadinanza, la sindaca Lara Gobbi si congratula con il Luogotenente Luciano Masini, ... corriereromagna.it Verucchio, Mattarella premia il carabiniere Masini con la medaglia d’argento al valore dell’ArmaIl maresciallo dei Carabinieri Luciano Masini è stato premiato con la medaglia d’argento al valore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un ... chiamamicitta.it Preparati a un pomeriggio di festa, colori e divertimento per tutta la famiglia! Domenica 22 marzo, Villa Verucchio si anima con il Carnevale di Pasqua in Piazza Europa. Ecco il programma: Ore 14:00 – Ritrovo dei carri in Piazza Stazione Rosa. Ore 15:0 - facebook.com facebook