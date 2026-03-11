Food | Consorzio Mozzarella di Bufala Campana degustazioni e libri al via 2° ed Seminari Dop

È iniziata la seconda edizione di 'Seminari Dop – Incontri d’autore', un evento promosso dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. La manifestazione comprende degustazioni di prodotti, presentazioni di libri e seminari dedicati alle Dop italiane, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze del settore. L’evento si svolge con l’obiettivo di unire cultura e tradizione nel settore alimentare.

(Adnkronos) – Al via la seconda edizione di 'Seminari Dop – Incontri d’autore', il progetto del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che lega cultura e valorizzazione delle eccellenze del made in Italy. Il nuovo ciclo intende accendere i riflettori sui temi di attualità e sui fenomeni sociali. Il primo appuntamento si terrà il 20 marzo alle ore 16.30 nelle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, sede del Consorzio, con la presentazione del libro 'I diavoli dell’Averno' (Solferino) del giornalista Antonio Castaldo con ospiti d’eccezione. Con il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo,... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Il consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop esordisce alla Bit di MilanoIl Consorzio di Tutela fa il suo esordio alla Bit di Milano, dove racconterà la mozzarella di bufala campana non solo nella sua dimensione attuale di... Richiamo mozzarella di bufala campana DOP: rischio aflatossina M1Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo riguardante un lotto di Mozzarella di Bufala Campana DOP che potrebbe contenere livelli... Aggiornamenti e notizie su Consorzio Mozzarella di Temi più discussi: Successo per la partecipazione del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop alla Bit; COPERTINA – La bufala del DOP: la qualità della mozzarella è sotto attacco; Latticini, scontro Puglia-Campania Euipo: la burrata non è solo di Andria; Scontro Puglia-Campania sui latticini. Il Consorzio di Andria chiede lo stop al marchio Burrata Campana: ricorso respinto. Ma la battaglia prosegue. Food: Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, degustazioni e libri, al via 2° ed. Seminari DopAl via la seconda edizione di 'Seminari Dop – Incontri d’autore', il progetto del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che lega cultura e valorizzazione delle eccellenze del mad ... adnkronos.com Consorzio Mozzarella Dop, al via la seconda edizione di Seminari Dop – Incontri d’autoreROMA (ITALPRESS) – Al via la seconda edizione di Seminari Dop – Incontri d’autore, il progetto del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che lega cultura e valorizzazione delle ... italpress.com A #Unomattina su RAI1 le differenze tra la mozzarella di bufala e il fiordilatte con il maestro casaro del Consorzio DOP, Mimmo La Vecchia, e il responsabile formaggi di Coldiretti, Manuel Lombardi. https://www.mozzarelladop.it/mozzarella-di-bufala-dallunit - facebook.com facebook