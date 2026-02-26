morte di domenico gli ispettori a bolzano il cuore da trapiantare in un comune box frigo

Un semplice contenitore di plastica rigida azzurro col manico, simile a un contenitore di bibite da spiaggia. È il box che ha trasportato da Bolzano il cuore – poi risultato danneggiato – che doveva essere trapiantato nel petto di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni poi morto dopo due mesi attaccato a una macchina all’ospedale Monaldi di Napoli. La foto, emersa nei giorni scorsi conferma quanto già si sapeva. Il tipo di contenitore è usato per le donazioni e non sarebbe stato la causa principale dell’incidente. Ma il Monaldi aveva in dotazione contenitori molto più avanzati con controllo della temperatura che non sono stati usati, sembra perché il personale non era formato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

