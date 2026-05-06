Evaristo Beccalossi e sua moglie Danila sono legati da un rapporto duraturo e stabile. La coppia ha affrontato insieme momenti complicati, mantenendo un legame forte nel tempo. La loro storia è caratterizzata da un amore che si è mantenuto costante, anche nei periodi più difficili. Non ci sono dettagli pubblicamente noti sulla loro vita privata al di fuori di questa relazione.

Un amore immenso, che non si è fermato di fronte alle difficoltà e che ha continuato ad essere fortissimo anche quando era più difficile. È l’amore fra Evaristo Beccalossi e sua moglie Danila, al suo fianco per una vita intera e accanto a lui anche nell’ultimo istante. Lo storico calciatore dell’Inter infatti è scomparso nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio a Brescia. Da oltre un anno si trovava ricoverato nella clinica Poliambulanza a causa di una emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel 2025. Il prossimo 12 maggio avrebbe compiuto 70 anni. Chi è Danila, moglie di Evaristo Beccalossi. Nonostante sia stata sposata con un calciatore famosissimo, Danila è sempre stata molto riservata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Evaristo Beccalossi, chi è la moglie Danila

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