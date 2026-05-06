Evaristo Beccalossi è noto per la carriera calcistica, ma la sua vita privata riguarda anche la moglie Danila e la loro figlia Nagaja. La coppia ha condiviso momenti di vita insieme, mantenendo un legame forte nel tempo. Beccalossi ha parlato pubblicamente della sua famiglia, evidenziando il rapporto con la moglie e la figlia. La loro storia rappresenta un aspetto importante della vita dell’ex calciatore.

Parlare di Evaristo Beccalossi significa inevitabilmente entrare in una dimensione che va oltre il calcio. La sua storia personale, segnata da un amore profondo e silenzioso, ha sempre avuto al centro Danila, la donna che gli è rimasta accanto fino all’ultimo respiro. L’ex campione dell’Inter è morto nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2026, a Brescia, dopo oltre un anno di ricovero in seguito a un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito nel 2025. Avrebbe compiuto 70 anni pochi giorni dopo. La loro relazione, custodita lontano dai riflettori, ha sempre incuriosito chi seguiva Beccalossi, proprio perché lui stesso aveva scelto di proteggere la sua vita privata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Evaristo Beccalossi, chi è la moglie Danila: la loro storia d’amore e il legame con la figlia Nagaja

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Evaristo Beccalossi, chi è la moglie DanilaUn amore immenso, che non si è fermato di fronte alle difficoltà e che ha continuato ad essere fortissimo anche quando era più difficile.

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