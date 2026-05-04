Marco Rubio si trova a Roma per una visita di due giorni, con l'obiettivo di discutere questioni legate alla relazione tra gli Stati Uniti e la Chiesa cattolica. La sua missione riguarda in particolare un incontro con un rappresentante di rilievo del Vaticano e potrebbe coinvolgere anche incontri con autorità italiane. Si tratta di un viaggio che si inserisce in un contesto di relazioni diplomatiche complesse e delicate, senza dettagli su eventuali accordi o dichiarazioni ufficiali.

È una missione difficile, ma non impossibile, quella che attende Marco Rubio a Roma giovedì e venerdì di questa settimana. Il segretario di Stato americano dovrà, infatti, cercare di ricucire i rapporti dell’amministrazione Trump tanto con la Santa Sede quanto con il governo italiano. In Vaticano, Rubio dovrebbe incontrare Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin. Separatamente, il capo del dipartimento di Stato americano avrà dei faccia a faccia con Antonio Tajani e Guido Crosetto. Non è escluso un incontro con Giorgia Meloni. Ricordiamo che, nelle scorse settimane, Donald Trump aveva polemizzato tanto con il pontefice quanto con l’inquilina di Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Usa-Santa Sede, missione delicata per Rubio: a Roma per ricucire con Leone XIV (e forse Meloni)

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