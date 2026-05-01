Le idee restano all' Ics Cesareo Salgari la legalità si fa memoria viva

Giovedì 30 aprile, presso l’Ics Cesareo Salgari di Palermo, si è svolta una giornata dedicata alla memoria e alla legalità, con l’intervento di una testimone che ha condiviso la propria esperienza contro la criminalità. La scuola secondaria di primo grado ha aperto le sue porte per un momento di confronto e riflessione, coinvolgendo studenti e insegnanti in un’occasione di grande coinvolgimento civile.

Giovedì 30 aprile l'Ics Cesareo Salgari di Palermo, plesso Cesareo (scuola secondaria di primo grado), ha vissuto una giornata di straordinaria intensità civile ed emotiva, accogliendo la signora Tina Montinaro, testimone diretta e voce autorevole dell’impegno contro ogni forma di criminalità.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La memoria che va tenuta viva. Una targa per ricordare le vittime: "Quei bombardamenti del 1943"Cerimonia di scoprimento di una targa marmorea dedicata alle vittime civili dei bombardamenti avvenuti in città tra il 1943 e il 1945. Se la cultura rende viva Ferrara: "Idee in cantiere aspettando Vasco""Sono qui perché sono un romantico e penso che noi tutti, prima ancora che rappresentanti di imprese e strutture aziendali, siamo cittadini...