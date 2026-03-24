La Mata Leão vince l’ultima gara casalinga del girone UISP battendo agevolmente Nocera. La partita aveva poco da dire data la distanza in classifica tra le due squadre ma c’era bisogno dei due punti per restare appaiati con i Boars in prima posizione. Adesso l’attenzione è tutta per l’ultima giornata del girone con lo scontro diretto ad Avellino che decreterà quale delle due squadre chiuderà in vetta la prima fase. Per quanto riguarda la gara coi salernitani, da segnalare le ottime performance degli esterni Formichella e Silvio Romano, coadiuvati da Bocchino sotto canestro. Ma è la prova corale che lascia ben sperare, non solo in vista del big match in Irpinia, con Gagliardi ormai rientrato a pieno regime e con tutti i convocati a segno in una gara che ha visto anche il positivo esordio di Lombardi in maglia giallorossa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - BASKET/ Mata Leão in scioltezza contro Nocera: nel prossimo turno big-match ad Avellino

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